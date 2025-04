60M€ : Le PSG les dégoûte à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en provenance du Stade Rennais l’été dernier, Désiré Doué réalise une excellente deuxième partie de saison 2024-2025. Véritable diamant brut, le Français est promis à un grand avenir au sein du club parisien, qui n’avait pas hésité à lâcher 60M€ pour le recruter. De l’autre côté de la Manche, certains cadors anglais sont d’ailleurs dégoûtés d’avoir loupé ce transfert.

Au PSG, Désiré Doué brille. L’été dernier, le club parisien déboursait 60M€ (bonus compris) pour recruter le prodige du Stade Rennais, qui après des premiers mois timides, a laissé éclater son talent au sein de la formation de Luis Enrique. Le coach espagnol est d’ailleurs très fier de son phénomène, et n’hésite pas à le démontrer en conférence de presse.

Luis Enrique adore Désiré Doué

« Je me souviens que vous l’aviez critiqué. Aujourd’hui ce sont des éloges mais un jour les critiques reviendront, car le haut niveau implique que tu acceptes ça quand tu vas moins bien. Doué a eu besoin de mois d’adaptation. La difficulté de réussir au PSG, quand tu es Français, c’est plus difficile. À Rennes, on avait vu son niveau technique physique et en termes de personnalité. Aujourd’hui, il recueille les fruits de son travail, il reste beaucoup à faire, il est dans le lieu et le club qui lui fallait pour grandir et jouer des matches de haut niveau. Pour Doué, je suis surtout content pour un joueur qui a eu plusieurs options cet été et qui a pensé que c’était mieux d’aller à Paris. Ensuite, avec ses performances au PSG, il va en équipe de France, ça me plaît beaucoup », confiait il récemment à propos de Doué.

Certains clubs de Premier League regrettent de ne pas l’avoir recruté plus tôt

A en croire les dernières indiscrétions de TeamTalk, Désiré Doué attise les convoitises de plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester City. Pep Guardiola serait admiratif du talent du crack parisien, qui plaît également à Arsenal et Manchester United. S’il paraît désormais intransférable, surtout pour les Gunners et le Red Devils, le média précise que ces deux clubs regrettent amèrement de ne pas avoir recruté Désiré Doué avant le PSG...