Zidane, son annonce retentissante sur l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le 25 avril 2006, il y a quasiment 19 ans jour pour jour, Zinedine Zidane officialisait sa retraite en indiquant que la Coupe du Monde en Allemagne avec l'équipe de France serait le tout dernier challenge de sa carrière de joueur. Un anniversaire qui mérite un retour sur cette annonce historique de Zidane.

Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, l'équipe de France s'était inclinée dans cet ultime match face à l'Italie, dans une soirée doublement triste pour Zinedine Zidane : non seulement la légende avait été expulsée pour son coup de tête sur Marco Materazzi, mais elle disputait également le tout dernier match de sa carrière sur cet échec. En effet, le 25 avril 2006, soit quasiment 19 ans jour pour jour, Zidane annonçait à Canal + son départ à la retraite après la Coupe du Monde en Allemagne avec l'équipe de France.

« C’est une décision définitive, que j’ai mûrement réfléchie »

« Après le Mondial, j’arrêterai de jouer au foot. C’est une décision définitive, que j’ai mûrement réfléchie et que je devais prendre avant le Mondial. J’arrive à un âge où c’est de plus en plus difficile de récupérer. C’est surtout mon corps », avait lâché Zinedine Zidane. Il faut dire qu'en plus de ces échéances au Mondial avec l'équipe de France, son expérience en club avec le Real Madrid était au point mort puisqu'il restait sur deux saisons décevantes.

« Je n’ai pas envie de repartir... »

« Je me suis dit que je ne pouvais pas repartir un an. Ça fait deux ans maintenant que les résultats ne sont pas là. Et les résultats, on en connaît l’importance dans un club comme Madrid. Je n’ai pas envie de repartir une troisième année en sachant que je ne pourrai pas faire mieux que ce que j’ai pu faire », a précisé Zinedine Zidane à l'époque pour justifier ce départ à la retraite.