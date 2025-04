Le PSG transfère un phénomène, il se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG où il a très peu eu sa chance entre 2019 et 2022, Marcin Bulka a brillé vendredi soir pour son retour au Parc des Princes sous le maillot de l'OGC Nice. Et le gardien polonais se remémore son passage dans la capitale et les raisons qui l'ont incité à quitter le PSG pour la Côte d'Azur, il y a bientôt trois ans.

Auteur d'une brillante performance vendredi soir au Parc des Princes, Marcin Bulka (25 ans) a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OGC Nice face au PSG (1-3), privant ainsi le club de la capitale du statut d'invincible en Ligue 1 cette saison. Interrogé en zone mixte après la rencontre, le gardien polonais s'est confié sur son match XXL contre le PSG.

Bulka cartonne face au PSG

« Prendre trois points ici, ce n’était pas facile. Si c’est le meilleur match de ma carrière ? Pour l’instant, je ne sais pas. Comme d’habitude, je vais regarder le match, mais je pense qu’il est assez bon. Mais pourquoi pas finir la saison sur les mêmes performances que ce soir », indique Bulka, qui revient ensuite sur son choix de quitter le PSG pour l'OGC Nice en 2022, avec un transfert de 2M€ à la clé.

« Relancer ma carrière ailleurs qu'au PSG »

« Mon époque au PSG ? C’est autre chose, j’avais 19 ans, je suis parti relancer ma carrière ailleurs. Venir ici, il y a toujours une émotion. Mon premier match pro, c’était à Paris, dans un grand club et là, ils ont un match à préparer mardi, je leur souhaite le meilleur pour la suite », poursuit Marcin Bulka.