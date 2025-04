«Je signe», grosse annonce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a concédé vendredi soir sa première défaite de la saison en championnat contre l'OGC Nice, ratant donc de peu le titre d'invincible en Ligue 1. Mais Luis Enrique a tenu à relativiser ce revers en conférence de presse d'après-match, d'autant que le coach espagnol du PSG se remémore le début de saison délicat de son équipe.

En déplacement sur la pelouse d'Arsenal mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions, comment le PSG va-t-il réagir après sa défaite de vendredi soir au Parc des Princes contre l'OGC Nice (1-3) ? Les hommes de Luis Enrique étaient jusqu'ici invaincus en championnat depuis le début de la saison, mais ont donc fini par craquer dans le sprint final face aux Aiglons. Et le coach espagnol du PSG a réagi en conférence de presse d'après-match avec philosophie.

« Notre objectif, aller en finale de Ligue des Champions »

« Je veux féliciter Nice. Ils ont été efficaces à 100 %. Une montée en première période, un but. Deux montées en seconde période, deux buts. Je ne crois pas que ce soit juste. Je félicite Nice mais aussi mon équipe. Nous avons joué un match plein. Il y avait nul à la pause mais nous aurions mérité plus. L’invincibilité était un objectif mais cela ne change rien à notre objectif de la Ligue des champions : aller en finale », a indiqué Luis Enrique, qui rappelle d'ailleurs à ce titre le début de saison compliqué du PSG pour souligner la belle progression de son équipe.

« Je signe pour mardi »

« Je signe pour mardi par rapport à ce que j’ai vu au début de saison. Je ne suis pas inquiet, zéro. On a pressé haut, on a couru, Nice a un gardien qui a réalisé des arrêts incroyables. Les supporters n’ont jamais arrêté de chanter. Nous allons essayer d’être à la hauteur de nos supporters en luttant jusqu’à la dernière seconde. Nous sommes une équipe qui a du courage, c’est notre caractéristique », poursuit l'entraîneur espagnol du PSG. Reste à savoir si Luis Enrique et ses hommes parviendront donc à se reprendre mardi contre Arsenal dans un rendez-vous décisif pour la suite de leur épopée européenne.