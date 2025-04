L’OM a choisi son entraîneur pour la saison prochaine, c’est validé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM traverse une période compliquée et que des tensions sont apparues en interne, Roberto De Zerbi est en plus annoncé avec insistance vers l’AC Milan par la presse italienne. Un sujet qui n’inquiète pas la direction olympienne et aux yeux de Rolland Courbis, le technicien italien correspond parfaitement à Marseille.

Déjà présente depuis plusieurs semaines, les rumeurs envoyant Roberto De Zerbi à l’AC Milan se sont faites encore plus insistantes ces derniers jours. Selon la Gazzetta dello Sport, il serait tout en haut de la short-list des Rossoneri, devant Antonio Conte et Massimiliano Allegri. Comme indiqué par RMC Sport, au sein de l’OM, on ne s’inquiète pas outre mesure de ces rumeurs et la volonté des dirigeants est de poursuivre avec Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en juin 2027.

« Il est totalement fait pour cette région »

Rolland Courbis non plus n’est pas inquiet et selon lui, l’OM a trouvé en Roberto De Zerbi un entraîneur qui correspond parfaitement à Marseille. « Des doutes sur son avenir à l’OM ? Non ! On oublie son âge, il est très jeune pour faire le métier de coach. Une de mes phrases préférées c’est : "On progresse à tout âge.” C’est aussi son cas. Mais je le trouve compétent, passionné mais par moments un peu trop. Il est totalement fait pour cette région. Après, pour cette saison, on peut lui tirer un coup de chapeau mais on lui dit aussi qu’il aurait pu faire mieux », a-t-il confié à La Provence.

La réponse de De Zerbi à l’AC Milan

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a d’ailleurs été interrogé sur cet intérêt de l’AC Milan à son égard. « Personne ne m'a appelé. Et jusqu'à la fin du championnat, je ne parle avec aucune équipe, je ne flirte avec personne. Ma volonté, c'est de rester de nombreuses années ici. Je n'ai aucune intention de m'en aller. Je le redis encore une fois. J'ai dit en Italie que ce n'était pas vrai. J'ai appelé Pablo et Mehdi pour leur dire que ce n'était pas vrai », a assuré l’entraîneur de l’OM, avant d’ajouter : « Il faut se demander pourquoi aucun entraineur ici ne reste plus que deux ans. Mais cette journée me donne envie de faire trois ou quatre ans. Comme je l'ai dit, j'aime être au centre des polémiques, je veux obtenir tout de mes joueurs et je veux la Ligue des champions. »