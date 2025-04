L'OM a choisi son entraîneur pour la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà présentes depuis plusieurs semaines, les rumeurs envoyant Roberto De Zerbi à l’AC Milan sont de plus en plus insistantes et il serait même la priorité des Rossoneri pour remplacer Sergio Conceiçao. Ce qui n’inquiéterait pas l’OM, persuadé que le technicien italien veut aller au bout de son contrat de trois ans.

Malgré la nomination d’Igor Tudor pour remplacer Thiago Motta, Roberto De Zerbi fait encore beaucoup parler de lui en Italie. L’entraîneur de l’OM avait été annoncé dans le viseur de la Vieille Dame, mais l’AC Milan serait également très intéressé à l’idée de s’attacher ses services.

De Zerbi annoncé comme la priorité de l’AC Milan

Selon la Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi serait même la priorité des Rossoneri afin de succéder à Sergio Conceiçao la saison prochaine. L’AC Milan serait convaincu qu’il est l’homme de la situation, en raison de ses idées de jeu et de son passé de joueur formé au club, auquel il est très attaché.

L’OM n’est pas inquiet

Toutefois, Roberto De Zerbi est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM et à Marseille, on ne s’inquiéterait pas de l’intérêt de l’AC Milan. D’après les informations de RMC Sport, ce sujet n’en serait pas un pour le club phocéen, dont la volonté est toujours d’aller au bout de son projet de trois avec le technicien italien sur son banc.