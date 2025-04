Après le PSG, Laure Boulleau déclare sa flamme à… Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bien que native de Clermont-Ferrand, Laure Boulleau a eu le coup de foudre pour le PSG. Un club qu'elle a rejoint en 2005 et qu'elle a quitté en janvier 2018 après l'annonce de sa retraite. Bien que très attachée à la formation parisienne, elle conserve une tendresse particulière pour Marseille, ville dans laquelle vit sa mère.

Laure Boulleau a passé toute sa carrière au PSG, entre 2005 et 2018. Un attachement qui ne l’empêche pas de dire ce qu’elle pense du club parisien sur le plateau du Canal Football Club. Mais elle le reconnaît aisément, l’étiquette PSG qui lui colle à la peau pourrait lui jouer des tours.

Boulleau est estampillée PSG

« Quoi que je dise, j'aurai toujours mon étiquette PSG sur la tête, on dira toujours que je vais privilégier le club. Mais c'est plus perturbant quand je juge l'OM. J'ai l'impression que si je suis dure avec Marseille, on va me tomber dessus » avait-elle confié en septembre 2023 au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.

« Marseille fait partie de ma vie »

Pourtant, Boulleau entretient une histoire personnelle avec Marseille. Séparée de son mari depuis plusieurs années, la mère de l’ancienne joueuse a posé ses valises dans la cité phocéenne. « Ma mère habite à Marseille. Marseille fait partie de ma vie » a confié l’ancienne joueuse du PSG au cours d’un entretien accordé à Jacques Vendroux sur TF1.