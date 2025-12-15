Transferts de stars : Le cauchemar annoncé à l’OL !

Pierrick Levallet

A cause de sa situation financière, l’OL a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments l’été dernier. Le mercato a notamment fait des dégâts dans le secteur offensif, puisque le club rhodanien a perdu Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze. Et Paulo Fonseca a avoué en faire encore des cauchemars, ce qui lui permet de relativiser quant aux résultats de la première partie de saison.

«J’étais dans ma chambre et je pensais à notre attaque de la saison passée» « Hier [samedi], j’étais dans ma chambre et je pensais à notre attaque de la saison passée. Et je me disais qu’on avait perdu presque tous nos joueurs offensifs : Thiago Almada, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki. Et après nous avons perdu l’unique joueur qui est resté ici, Malick Fofana. Et nous ne pouvons pas non plus compter sur Ernest [Nuamah] » a d’abord expliqué l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par L’Equipe.