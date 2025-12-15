L’OM veut s’offrir Luis Enrique !

Les hommes de Roberto De Zerbi restaient sur deux matchs de Ligue 1 sans le moindre succès. L’hémorragie a pris fin par le biais de la réception de l’AS Monaco au Vélodrome et un but salvateur de Mason Greenwood (1-0). L’Olympique de Marseille est toujours en vie dans la course au titre. Timothy Weah entend bien mettre un terme à la suprématie du PSG et de Luis Enrique.
Après un nul concédé à domicile contre le Toulouse FC le 29 novembre dernier (2-2) et une défaite sur la route du côté de la Decathlon Arena au LOSC (0-1), l’équipe de Roberto De Zerbi s’est remis dans le sens de la marche dans sa quête du trophée de Ligue 1. Et ce, grâce à un succès qui vaut cher récolté face à l’AS Monaco dimanche soir pour ce qui a sonné la dernière journée de cette année calendaire avant la J17 qui aura lieu le premier week-end du mois de janvier.
L’OM de retour dans la course
Dans la foulée de cette victoire acquise sur le score d’1 but à 0 contre l’AS Monaco grâce à une nouvelle réalisation de Mason Greenwood, sa 11ème en Ligue 1, Timothy Weah n’a pas dissimulé ses aspirations pour la seconde partie de saison. Bien que l’OM compte 4 points de retard sur le PSG et 5 sur le leader du championnat qu’est le RC Lens, le piston américain entend bien jouer sa carte à fond dans la course au titre.
Weah pense au titre de champion de France pour enfin priver Luis Enrique du trophée
« Le titre ? À Marseille, tu veux gagner. On va pousser jusqu’à la fin pour faire quelque chose. On a l’effectif pour réussir de grandes choses. Ce ne sera pas facile, car le championnat est relevé. Mais il faut être juste, bien jouer et continuer à pousser ensemble ». a confié Timothy Weah en zone mixte dimanche soir. En cas de succès, l’OM raflerait son premier titre de champion de France depuis 2010 et mettrait un terme à la domination de Luis Enrique avec le PSG, le coach espagnol ayant remporté les deux championnats auxquels il a participé avec le Paris Saint-Germain.