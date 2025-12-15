L’OM veut s’offrir Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les hommes de Roberto De Zerbi restaient sur deux matchs de Ligue 1 sans le moindre succès. L’hémorragie a pris fin par le biais de la réception de l’AS Monaco au Vélodrome et un but salvateur de Mason Greenwood (1-0). L’Olympique de Marseille est toujours en vie dans la course au titre. Timothy Weah entend bien mettre un terme à la suprématie du PSG et de Luis Enrique.

Après un nul concédé à domicile contre le Toulouse FC le 29 novembre dernier (2-2) et une défaite sur la route du côté de la Decathlon Arena au LOSC (0-1), l’équipe de Roberto De Zerbi s’est remis dans le sens de la marche dans sa quête du trophée de Ligue 1. Et ce, grâce à un succès qui vaut cher récolté face à l’AS Monaco dimanche soir pour ce qui a sonné la dernière journée de cette année calendaire avant la J17 qui aura lieu le premier week-end du mois de janvier.

L’OM de retour dans la course Dans la foulée de cette victoire acquise sur le score d’1 but à 0 contre l’AS Monaco grâce à une nouvelle réalisation de Mason Greenwood, sa 11ème en Ligue 1, Timothy Weah n’a pas dissimulé ses aspirations pour la seconde partie de saison. Bien que l’OM compte 4 points de retard sur le PSG et 5 sur le leader du championnat qu’est le RC Lens, le piston américain entend bien jouer sa carte à fond dans la course au titre.