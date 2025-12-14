Transfert de Greenwood : Son départ de l’OM déjà annoncé !

Axel Cornic

Après une première saison aboutie, Mason Greenwood semble bien parti pour faire encore plus fort à l’Olympique de Marseille. Avant d’affronter l’AS Monaco ce dimanche soir, l’attaquant anglais totalise en effet 13 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues.

C’est ce qu’on appelle un pari réussi. En disgrâce après ses graves problèmes avec la justice, Mason Greenwood cherchait un club pour relancer la carrière. L’OM lui a ainsi tendu la main en 2024 et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a repayé la confiance, avec des prestations toujours plus abouties.

Le phénomène Greenwood Face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions (2-3), l’ancien de Manchester United a une nouvelle fois été à la base de la victoire de l’OM avec un doublé. Et il sera sans aucun doute sous le feu des projecteurs ce dimanche soir, avec une victoire très importante à aller chercher pour les Marseillais, afin de ne pas être largué au classement de Ligue 1.