PSG : Luis Enrique annonce son prochain crack !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Luis Enrique a mis un point d’honneur à développer les jeunes talents déjà présents au Paris Saint-Germain et on l’a notamment vu avec Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu. Mais la liste s’allonge, avec un nouveau prodige qui pourrait bien marquer l’histoire du club parisien.

A Paris, on ne craint plus de lancer les jeunes. Ainsi, pour le déplacement sur la pelouse du FC Metz ce samedi, Luis Enrique a décidé de titulariser Quentin Ndjantou. Et c’est plutôt réussi, puisque le milieu offensif de 18 ans du PSG a marqué son premier but chez les professionnels.

« Quentin Ndjantou a été la surprise de cette saison » Evidemment, les hommages étaient nombreux après la rencontre et le premier n’a été autre que Luis Enrique, satisfait des progrès de son jeune talent. « Quentin Ndjantou a été la surprise de cette saison » a assuré le coach du PSG, en conférence de presse.