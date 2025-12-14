PSG : Luis Enrique annonce son prochain crack !

Depuis son arrivée, Luis Enrique a mis un point d’honneur à développer les jeunes talents déjà présents au Paris Saint-Germain et on l’a notamment vu avec Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu. Mais la liste s’allonge, avec un nouveau prodige qui pourrait bien marquer l’histoire du club parisien.
A Paris, on ne craint plus de lancer les jeunes. Ainsi, pour le déplacement sur la pelouse du FC Metz ce samedi, Luis Enrique a décidé de titulariser Quentin Ndjantou. Et c’est plutôt réussi, puisque le milieu offensif de 18 ans du PSG a marqué son premier but chez les professionnels.
« Quentin Ndjantou a été la surprise de cette saison »
Evidemment, les hommages étaient nombreux après la rencontre et le premier n’a été autre que Luis Enrique, satisfait des progrès de son jeune talent. « Quentin Ndjantou a été la surprise de cette saison » a assuré le coach du PSG, en conférence de presse.
« Il a la capacité de jouer milieu de terrain, comme attaquant »
« Je pense qu'il a la qualité de faire des appels en profondeur, c'est un joueur qui part de la deuxième ligne » a poursuivi Luis Enrique, qui a également fait confiance à un autre jeune pour cette rencontre, avec Ibrahim Mbaye. « Il a aussi la capacité de jouer milieu de terrain, comme attaquant, c'est un joueur de très bonne qualité. On espère beaucoup de lui ».