Maroc : La grosse annonce au PSG !

Alors qu'il s'est imposé comme l'un des leaders au PSG, Achraf Hakimi fait également partie des cadres de la sélection marocaine qui voit se profiler de nombreux objectifs majeurs dans les prochains jours. Et cela tombe bien puisque le vice-capitaine parisien a de grandes ambitions.

Vice-capitaine du PSG, Achraf Hakimi s'est imposé comme l'un des cadres du club de la capitale, et donc de sa sélection. En effet, le latéral droit très offensif est l'une des stars du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et qui se présente donc comme l'un des grands favoris de la prochain CAN qui se déroulera à domicile, répétition générale avant la Coupe du monde 2030 qui sera co-organisée par le pays du Maghreb. De quoi nourrir de grandes ambitions pour Achraf Hakimi.

Hakimi très ambitieux

« On ne pense qu’à la gagner, pour dire la vérité. On joue à la maison, chez nous, avec nos supporters. On est prêt pour ça. Je pense que pour gagner cette CAN, on ne doit penser qu’au fait qu’on va le faire. C’est ça l’objectif, l’unique chose en tête, c’est : gagner, gagner, gagner », promet-il dans une interview accordée à Foot Mercato, avant de poursuivre.

« On doit prendre cette responsabilité. C’est vrai qu’on joue à la maison, c’est une responsabilité, mais positive. On joue avec le soutien des supporters. Dans une CAN, il y a toujours des moments difficiles, des matches compliqués. Et dans ces moments-là, on aura besoin des supporters. Et à la maison, quand tu es dans le moment où tu penses ne pas pouvoir donner plus, quand tu entends la personne à côté de toi crier pour toi, tu vas trouver la force de donner plus. C’est bien de prendre cette responsabilité. C’est important d’assumer les choses », ajoute Achraf Hakimi.