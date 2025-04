F1 : Désespéré, il va abandonner Pierre Gasly ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de saison est très animé en Formule 1 au point qu'un premier pilote a déjà été remplacé puisque Liam Lawson a perdu son baquet chez Red Bull au profit de Yuki Tsunoda. Et un deuxième pourrait rapidement suivre puisque Franco Colapinto est dans les startings-blocks pour remplacer Jack Doohan qui a commis une erreur qui en dit long sur sa situation.

Bien qu'il ait été nommé second pilote d'Alpine en fin de saison dernière, Jack Doohan est déjà sous la menace. Et pour cause, Franco Colapinto a été recruté en tant que troisième pilote à la surprise générale et vise bien sûr le baquet aux côtés de Pierre Gasly. Flavio Briatore ne voulait pas laisser une telle opportunité, mais cela met sous pression Jack Doohan, qui commet donc des erreurs importantes à l'image de sa sortie de pistes lors de la seconde séance d'essais libres au Japon. Et pour Ralf Schumacher, c'est bien la preuve que le nouveau pilote Alpine semble déjà désespéré.

Doohan, l'erreur de trop ?

« On sent que la pression est forte et qu’il veut vraiment prouver qu’il mérite ce poste. Il veut prouver qu’il est rapide et qu’il peut faire la différence. Il dépasse donc les limites comme ça. Flavio espère et croit que Colapinto fera un meilleur travail, ce qui, bien sûr, permettrait également à l’équipe de progresser », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Un avis partagé par Franz Tost, ancien directeur des Racing Bulls. « On ne peut pas aborder ce virage aussi vite. On ne voit aucune décélération. Je suis complètement surpris. S’il s’agissait d’une erreur de pilotage, alors c’était très grave, je dois dire. Mais la communication avec son équipe est tout aussi importante. Le simulateur n’est pas la réalité. Vous ne tenez jamais un tel truc dans un premier tour rapide ! », s'emporte-t-il.

L'aveu inquiétant d'Alpine...

Oliver Oakes, la patron d'Alpine, est d'ailleurs conscient de la situation délicate de Jack Doohan et de la pression qui pèse sur ses épaules : « Nous savons qu’il y a un peu d’agitation autour du baquet de Jack, mais il travaille bien. Jusqu’à présent, tout va bien. Cet incident avec le DRS nécessite de revoir la collaboration avec ses ingénieurs car il y a eu un loupé très coûteux et qui aurait pu se finir très mal pour lui surtout. Mais il reste calme et se concentre sur lui-même. Il y a beaucoup de rumeurs concernant Franco, mais pour le moment, nous sommes satisfaits. Il faut toujours décider ce qui est le mieux pour l’équipe. Chaque pilote de Formule 1 doit être performant. Ils le savent ». Les prochaines semaines s'annoncent donc mouvementée chez Alpine.