F1 - Transfert de Verstappen : L'annonce officielle !

La situation de Max Vertsappen continue d'alimenter la chronique en Formule 1. Et pour cause, Helmut Marko a récemment confirmé l'existence d'une clause de performance dans le contrat du quadruple champion du monde. Une clause qu'il est toutefois impossible d'activer pour le moment.

L'avenir de Max Verstappen est au cœur de nombreuses spéculations ces derniers mois. Et pour cause, Red Bull n'est plus l'équipe qui domine, et surtout, plusieurs choix stratégiques de l'équipe inquiètent le quadruple champion du monde. Sans oublier l'affaire impliquant Christian Horner la saison dernière. Dans ce contexte, un départ du Néerlandais n'est pas à exclure, bien que son contrat court jusqu'en 2028.

Verstappen, la clause qui fait parler...

Comment expliquer une telle situation ? La raison est simple, plusieurs clauses sont présentes dans le contrat de Max Verstappen comme le confirmait Helmut Marko. Il y a quelques jours, le conseiller spéciale de Red Bull rappelait en effet que « tous les meilleurs pilotes ont des clauses contractuelles qui permettent de les résilier en cas de mauvais résultats ». Une annonce qui a évidemment mis le feu au paddock.

Marko fait une annonce officielle

Et pour cause, si jamais Red Bull ne répond pas aux attentes, Max Verstappen pourra activer une clause pour partir. Mais c'est encore loin d'être le cas. « Nous devons rendre la RB21 plus compétitive. Mais pour l’instant, aucune clause ne peut entrer en vigueur. Oui, s’il finit 1er ou 2e, il doit rester », rappelle Helmut Marko dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com alors que Max Verstappen est deuxième du classement pilote. Mais alors, à partir de quelle position au classement le quadruple champion du monde pourrait activer cette clause ? « Tout cela est évidemment secret », répond Marko qui espère toutefois que, contrairement aux rumeurs, Max Verstappen n'est pas déjà en discussions avec Aston Martin : « Pour le moment, j’espère que ce n’est certainement pas le cas. Nous voulons remporter ce cinquième titre, et toute l’équipe est concentrée là-dessus ».