Daniel Riolo : Les «meufs un peu déshabillées» qui le font halluciner sur Instagram !

Accroc à son téléphone, Daniel Riolo n’est toutefois pas pour autant un grand utilisateur des réseaux sociaux. Si le journaliste a un compte Twitter ou Instagram, il n’y est toutefois pas énormément. C’est ainsi que Riolo s’étonne de ce qu’il peut y trouver. Au point même de créer une scène inattendue avec Géraldine Maillet, sa compagne.

A quoi ressemble les réseaux sociaux de Daniel Riolo ? Le principal intéressé a livré ses réponses, dévoilant notamment les secrets de son Instagram. Et alors qu’on y retrouverait notamment de nombreuses femmes, il n’a pas manqué de faire part de son étonnement.

« Sur Insta, j'ouvre, je vois que des meufs »

Interrogé sur son utilisation d’Instagram lors d’Ouvre ton tel sur RMC, Daniel Riolo a fait part d’un grand étonnement. Le journaliste sportif a ainsi balancé : « Sur Insta, j'ouvre, je vois que des meufs, machin... Et là, je dis à Géraldine (Maillet) : "D'après toi, pourquoi je reçois tout le temps des trucs comme ça ?". Je lui montre et elle me fait : "C'est peut-être parce que tu vas regarder". Mais jamais de la vie je vais regarder des trucs ».

« Jamais de ma vie, j'ai regardé ces trucs là »

« Je te jure que je ne regarde jamais. Mais jamais. Jamais de ma vie. (...) J'en ai un paquet de meufs un peu déshabillées et tout, mais je jure, jamais de ma vie, j'ai regardé ces trucs là », s’est ensuite défendu Daniel Riolo.