Antoine Dupont : «Très rapidement», l'annonce surprise sur son retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent plusieurs mois à cause de sa rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont poursuit sa rééducation et commence visiblement à aller mieux comme le confie son coéquipier au Stade Toulousain, Julien Marchand, qui espère même le revoir très rapidement.

Gravement blessé lors du choc en Irlande, Antoine Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il manquera donc la fin de saison avec le Stade Toulousain ce qui risque de laisser un gros vide pour l'équipe d'Ugo Mola. Mais Julien Marchand, qui lui succède avec le brassard, donne des nouvelles d'Antoine Dupont dont le retour est espéré prochainement.

Marchand évoque la situation de Dupont

« On connaît très bien ses qualités, on sait que c’est un joueur incroyable qui nous a apporté sur tellement de matchs et presque de saisons. Ce serait mentir de ne pas le prendre en compte.. En revanche, il nous reste de très très bons joueurs dans l’équipe. Il ne faut pas se chercher d’excuses par rapport à une blessure, cela peut arriver. Celle d’Antoine est le cas. On ne va pas trop se chercher d’excuses. On a confiance en tous nos numéros 9. Ils ont prouvé pendant les doublons qu’ils étaient largement au niveau. On va avancer sans Antoine. Évidemment qu’on est triste et déçu pour lui, mais on va finir notre saison à fond, comme toujours », explique-t-il dans des propos rapportés par La Dépêche, avant de poursuivre.

«On va le revoir très rapidement je pense au sein du club»

« On a un groupe Whatsapp où il nous fait quelques blagues de temps en temps. Il était dans le dur la semaine après son opération, parce qu’il avait quelques douleurs au genou. Ce n’est pas grave, ce sont les douleurs d’après-opération. Il va commencer à rebouger. Je sais qu’il va en rééducation à Capbreton, qu’il ressort un petit peu. On va le revoir très rapidement je pense au sein du club, et c’est cool », ajoute Julien Marchand.