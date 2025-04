Antoine Dupont : Après le clash, l'ex d'Iris Mittenaere remet de l'huile sur le feu !

Amadou Diawara

Lors de la saison 13 de Danse avec les Stars, un violent clash a éclaté entre deux couples en pleine répétitions. En effet, Anthony Colette et Natasha St-Pier ont eu une grosse altercation avec le duo Christophe Licata - Ines Reg. Peu avant la finale de la dernière édition de DALS, l'ex d'Iris Mittenaere - qui vit actuellement une relation amoureuse avec Antoine Dupont - est revenu sur cette guerre.

Ines Reg et Natasha St-Pier ont participé à la saison 13 de l'émission Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Christophe Licata et Anthony Colette, respectivement, les deux femmes ont eu une grosse prise de bec lors de répétitions. A tel point que la chanteuse et son ancien partenaire ont déposé une main courante contre l'humoriste.

«Autant capitaliser dessus»

Lors d'un entretien accordé à Sud Radio ce vendredi, Anthony Colette est revenu sur cette guerre entre son ex-partenaire et Ines Reg. « Le sketch d'Ines Reg qui reprend le titre "Tu trouveras" de Natasha St-Pier ? Moi je pense que ce qu’il se passe vraiment, c’est qu’elle, tout comme son danseur Christophe Licata, en vérité, ils se sont dits : "Il s’est passé ce qu’il s’est passé et en plus on n’a pas gagné. Autant capitaliser un petit peu dessus" », a jugé le danseur professionnel, avant d'en rajouter une couche, se mettant à la place de l'humoriste. « Je le pense vraiment. Dans mon spectacle, moi je vais faire les blagues sur Natasha pour dédramatiser mais je vais en faire mon point d’ancrage parce que je sais que ça va faire parler », a-t-il ajouté quelques heures avant la finale de la 14ème saison de Danse avec les Stars.

«Ils ont essayé de surfer sur le buzz»

Dans la foulée, Anthony Colette s'est prononcé sur Christophe Licata : « Lui, je vais lui faire de la pub. Il a sorti un livre où il a décidé cette année-là, comme par hasard de parler de l’affaire, alors qu’il a dit qu’il ne voulait jamais en parler, qu’il appelle "Révélations". Ils ont essayé de surfer un peu sur le buzz et je peux le comprendre. Je ne sais pas si c’est une bonne stratégie, mais je peux le comprendre ». Pour rappel, le danseur professionnel a dansé avec Iris Mittenaere, avec qui il a formé un couple dans l'émission Danse avec les Stars et dans la vie, avant d'être associé à Natasha St-Pier. Et aujourd'hui, la miss France et Univers 2016 vit une idylle avec Antoine Dupont, star du XV de France.