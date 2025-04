Antoine Dupont : Le «cadeau» inattendu !

Axel Cornic

Avec Antoine Dupont toujours absent après sa grave blessure au genou, le Stade Toulousain a opté pour la jeunesse ce samedi. Lors du derby face au Castres Olympique, Ugo Mola a décidé de miser sur Simon Daroque, qui a livré une belle prestation avec d’ailleurs un essai pour sa première titularisation.

Décidément, le Stade Toulousain ne cessera jamais de nous surprendre. Même dans ses années les plus noires le club haut-garonnais a toujours produit énormément de talents et c’est encore plus vrai depuis quelques temps. On le voit à chaque période internationale, avec des joueurs comme Mathis Castro-Ferreira ou encore Thomas Lacombre qui ont crevé l’écran.

« Dès qu’on me dit que je joue avec l’équipe professionnelle, je prends ça comme un cadeau »

Ce samedi, c’est une nouvelle pépite toulousaine qui a brillé avec Simon Daroque ! En l’absence d’Antoine Dupont, de Naoto Saito ainsi que de Paul Graou, le demi de mêlée de 19 ans a connu sa première titularisation en Top 14. « Moi, dès qu’on me dit que je joue avec l’équipe professionnelle, je prends ça comme un cadeau. Personnellement, c’est un honneur de porter ce maillot. Tous les mecs à côté ont fait en sorte de me mettre dans les meilleures dispositions possibles » a confié le joueur du Stade Toulousain, auprès de Rugbyrama.

« Ugo nous avait prévenu qu’il n’allait pas prendre de joker »

« Franchement, dès qu’on nous demande de monter avec les pros, on monte et c’est toujours un plaisir de s’entraîner avec eux » a poursuivi Simon Daroque, qui a couronné sa prestation par un premier essai qualifié de Dupontesque par la plupart des observateurs. « Du coup, avec tout ce qui se passait et malgré toutes ces blessures, Ugo nous avait prévenu qu’il n’allait pas prendre de joker. Donc on savait qu’on allait avoir peut-être une opportunité de jouer. Mais je ne m’attendais pas à être titulaire au Stadium pour le derby face à Castres ».