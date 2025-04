Cyclisme : Alaphilippe a une idée en tête pour le Tour de France

Alexandre Higounet

Alors que la participation de l’équipe Tudor Cycling au Tour de France a été officialisée en début de saison, Julian Alaphilippe n’a pas caché sa joie de retrouver les routes du mois de juillet après son absence de l’an dernier. Et le double champion du monde a visiblement déjà une idée derrière la tête... Explication.

C’est hier en fin de matinée que Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, a officialisé les identités des trois dernières équipes invitées pour l’édition 2025, à savoir Total Energies, Uno-X et Tudor Cycling, la formation de Julian Alaphilippe.

« J’ai regardé seulement la première semaine, j’ai entendu que c’était punchy... »

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, le double champion du monde n’a pas caché sa joie : « J’ai reçu un message pour me dire que c’était officiel, j’étais super content. J’ai vu pas mal de messages dans le groupe de l’équipe, Fabian Cancellara nous a mis un message, c’était vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. (...) Que ça devienne officiel, qu’on puisse se projeter plus sereinement, ça m’a fait du bien ».

« Ça me motive énormément pour retrouver mon meilleur niveau »

Et en se projetant sur les routes de juillet, Julian Alaphilippe a visiblement une idée précise de ce qu’il pourrait jouer, et sur quel terrain, comme il l’a confirmé à l’occasion de son entretien avec L’Equipe : « Ai-je regardé le parcours ? Honnêtement légèrement ! Je sais juste qu’on part du Nord, mais après je n’ai pas encore feuilleté chaque étape. Je m’étais focalisé sur le début de saison, là je suis encore en mode classique. Les jambes décideront. Je sais que la première semaine est plutôt punchy donc il y aura de quoi faire. J’ai regardé seulement la première semaine, j’ai entendu que c’était punchy. (...) L’envie, la motivation et le plaisir de retrouver les routes du Tour, tout cela est réuni. Ça me met du baume au cœur, un peu d’apaisement en terme de préparation. Ça me motive énormément pour retrouver mon meilleur niveau et montrer que je peux encore faire de belles choses. Je serai au maximum de ma détermination et de mon envie ». Entre les lignes, on comprend qu’Alaphilippe tentera assurément de chercher une ou plusieurs victoires d’étape lors de la première semaine, dont le profil est taillé pour ses qualités, avec forcément dans un coin de sa tête le projet de porter à nouveau le maillot jaune si les jambes sont là et que les circonstances de course s’y prêtent.