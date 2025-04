Mohamed Henni : Le règlement de comptes avec Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Grand supporter de l’OM, qui lui a fait casser quelques télévisions en raison de ses grandes frustrations, Mohamed Henni est un vidéaste réputé pour ses coups de gueule et ses voyages dans les stades des adversaires au PSG. Au Santiago Bernabeu pour Real Madrid - Arsenal mercredi soir (1-2), Henni a été dépité de la prestation de Mbappé qu’il n’a pas manqué de dénigrer sur ses réseaux sociaux.

Kylian Mbappé devra prendre une fois de plus son mal en patience dans sa quête de la Ligue des champions. En effet, le capitaine de l’équipe de France a pris la porte pour la première fois de sa carrière avec le Real Madrid, de par son arrivée libre de tout contrat du PSG après un septennat passé à Paris et ponctué de diverses désillusions européennes. Élimine par l’Arsenal de son compatriote William Saliba, Mbappé s’est violemment fait reprendre de volée par Mohamed Henni.

«Au final le PSG va soulever la Ligue des champions sans toi, c’est grave»

Présent au Santiago Bernabeu avec l’espoir que le Real Madrid se qualifie en demi-finales de Ligue des champions, le vidéaste marseillais et supporter de l’OM a livré ses quatre vérités à Kylian Mbappé par le biais de multiples Stories publiées sur Snapchat ce jeudi. « Un, dos, tres, Madrid s’est fait péter les fesses. Hala Madrid, à la marmite. Ils se sont faits bouffer, je suis encore choqué du match que j’ai vu hier. Kylian Mbappé grosse tête de noisette tu n’as pas honte ? Tu pars du PSG, rejoins le Real Madrid pour gagner la Ligue des champions. Et au final le PSG va soulever la Ligue des champions sans toi, c’est grave ».

«Oui avec toi le PSG n’avait pas une équipe bâtie pour la Ligue des champions, ça c’est vrai»

Mohamed Henni ne s’est clairement pas arrêté en si bon chemin. L’influenceur marseillais a énuméré une liste selon lui honteuse qui résume bien la situation délicate dans laquelle se trouve Kylian Mbappé.

« C’était l’occasion de répondre au PSG qui t’a emprisonné et qui voulait pas te laisser partir, qui t’a sali avec des pages Twitter qui ne font que de t’insulter Mbappé. Le PSG qui ne veut même pas te payer ta prime, ils ne te respectent pas. T’avais l’occasion de leur répondre, mais là ce que tu as fait Mbappé, c’est donner raison à Nasser avec toutes tes déclarations : « On n’a pas une équipe bâtie pour la Ligue des champions », oui avec toi le PSG n’avait pas une équipe bâtie pour la Ligue des champions, ça c’est vrai. T’avais raison de dire ça. Quand tu as dit « si mon avenir était lié à la Ligue des champions, ça fait longtemps que je serais parti », mais regarde ! La justice de Dieu ».