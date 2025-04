Real Madrid : Séisme annoncé avec Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Défaits par l’équipe de Mikel Arteta en quarts de finale de Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti sembleraient avoir scellé l’avenir de leur entraîneur. Le coach italien devrait perdre sa place d’après Sky Sports… dès la semaine prochaine. Un séisme dans l’effectif qu’a rejoint Kylian Mbappé cette saison.

Ce fut une soirée noire pour le Real Madrid. Devant leurs socios merengue, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas su signer une nouvelle remontada historique face à Arsenal qui avait pris une belle option pour l’accession au dernier carré après le quart de finale aller la semaine dernière (3-0). Mercredi, Kylian Mbappé a été bien contenu par William Saliba et la défense des Gunners qui n’ont offert qu’un but au Real Madrid qui a en pour sa part encaissé deux.

Le Real Madrid éliminé, Ancelotti remercié après Barcelone ?

Score final au cumulé : 5 buts à 1. Qualification d’Arsenal en demi-finale de Ligue des champions pour la première fois depuis 2009 et élimination du Real Madrid au stade des quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis 20 ans. Un échec qui va coûter cher à Carlo Ancelotti. Selon les informations de Sky Sports, le départ de l’entraîneur italien sous contrat jusqu’en juin 2026 serait attendu dans la foulée de la finale de la Coupe du roi contre le FC Barcelone le samedi 26 avril prochain.

Blessé, Mbappé manquera à l’appel pour le jubilé d’Ancelotti ?

Carlo Ancelotti prendra donc la porte après avoir raflé la Ligue des champions et la Liga la saison dernière la même année que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et en raison d’une légère entorse à la cheville contractée contre Arsenal d’après la Cadena SER, l’attaquant français pourrait bien manquer ladite finale et les adieux du Mister. Reste à savoir si la tendance se confirmera dans la presse lors des jours à venir à présent…