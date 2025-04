Transfert à l’OM : Le coup de fil inattendu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille serait susceptible de perdre Luis Henrique un an seulement après avoir pris la décision de prolonger son contrat jusqu’en 2028. L’ailier brésilien, repositionné au poste de piston au fil de la saison par Roberto De Zerbi, a la cote en Italie et à l’Inter. Toutefois, Manchester United viendrait jouer les trouble-fêtes.

Depuis quelques semaines, Luis Henrique évolue au poste de piston droit et ce, alors qu’il flambait pendant la première partie de saison en tant qu’ailier gauche de l'OM. Son repositionnement dans le couloir droit a eu un impact au niveau de ses statistiques. Le dernier but du Brésilien remonte au 2 février face à l’OL (3-2) et sa dernière passe décisive à Reims le 29 mars dernier (1-3).

L’Inter emballée par Luis Henrique, le Bayern Munich en observation

Pour autant, la polyvalence de Luis Henrique ferait son effet sur le marché des transferts. L’Inter serait prête à lâcher 29M€ pour son recrutement selon la presse étrangère lorsque le Bayern Munich formulerait également un intérêt, moins prononcé selon Sky Deutschland, pour le joueur qui a subi quelques remontrances de la part de Roberto De Zerbi pour ses carences défensives.

Intrigué par les prestations de Luis Henrique au poste de piston, Manchester United se joindrait à la danse

Manchester United s’inviterait à la fête dans la course à la signature de Luis Henrique. Le journaliste Graeme Bailey a assuré sur le podcast United in Focus que « Manchester United regarde Luis Henrique de Marseille. Ils l’apprécient ». Les performances du Brésilien au poste de piston droit inspireraient les dirigeants des Red Devils, en quête d’un complément à Diogo Dalot pour la saison prochaine. Henrique serait supervisé par le pensionnaire de Premier League, ce qui pimenterait ce dossier du côté de l’OM.