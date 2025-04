Mourinho - PSG : La mèche est vendue à l'étranger ?

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI, on ne compte plus les fois où José Mourinho a été lié au Paris Saint-Germain. Et c’est une nouvelle fois le cas, même si cette fois le Special One pourrait rendre un énorme service aux Parisiens sur le mercato, avec le possible transfert de Milan Skriniar.

Arrivé pour être le patron de la défense aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar n’a finalement jamais convaincu. Pire, il a été peu à peu mis sur le côté au PSG par un Luis Enrique qui ne voulait clairement pas de lui et a finalement dû trouver une solution pour avoir un plus grand temps de jeu.

Mourinho veut Skriniar

L’hiver dernier, l’international slovaque a été prêté aux Fenerbahçe sans option d’achat, devenant rapidement un incontournable de José Mourinho. D’après les informations du média turc Haber Aktuell, le coach portugais pousserait auprès de ses dirigeants pour garder Skriniar, avec un transfert définitif qui pourrait bien arranger le PSG.

Le danger anglais ?

Les deux clubs auraient déjà commencé à discuter concernant ce potentiel transfert, qui pourrait rapporter près de 10M€ aux Parisiens. Toutefois, Milan Skriniar aimerait jouer la montre pour voir si une offre arrive en provenance de Premier League, championnat qu’il rêverait de rejoindre. Tottenham serait notamment intéressé, mais n’aurait pour le moment ni contacté ni formulé d’offre au PSG.