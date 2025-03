Real Madrid : «Pourquoi t’es nul ?», le coup de fil choquant de Mourinho !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours de ses deux premières années au Real Madrid, Raphaël Varane a évolué, dès ses 18 ans, sous les ordres de José Mourinho. Un baptême de feu avec un entraîneur qu’il « respecte grave », mais qui l’a choqué avec une punchline piquante à son égard racontée pendant le dernier épisode de The Bridge.

José Mourinho est arrivé au Real Madrid à l’été 2010 en étant sur le toit du football européen. En l’espace de deux saisons passées avec l’Inter, The Special One était parvenu à offrir aux tifosi nerazzurri une Ligue des champions, la Serie A et la Coupe d’Italie signant un triplé XXL en 2009/2010. Au Real Madrid, Mourinho a notamment témoigné de l’arrivée de Raphaël Varane à l’été 2011 en provenance du RC Lens.

«Un jour il m’appelle, le début de saison de l’équipe n’était en plus pas terrible»

Néanmoins, lors d’un début de saison, celui qui est par la suite devenu champion du monde avec l’équipe de France en 2018, José Mourinho a pris son téléphone pour « piquer » Raphaël Varane selon les mots du principal intéressé. Sur le plateau de The Bridge et répondant à une question d’Aurélien Tchouaméni, le natif de Lille a livré une anecdote croustillante au sujet du technicien portugais. « Mon expérience avec Mourinho ? Un jour il m’appelle, le début de saison de l’équipe n’était en plus pas terrible. C’était dans la salle de gym, il m’appelle, je le respecte grave, c’est quelqu’un de charismatique ».

«Il me dit, mais cash : « Pourquoi t’es nul ?»

« Et il me dit, mais cash : « Pourquoi t’es nul ? ». Je regarde comme ça, j’ai un temps… Il m’a piqué en fait. C’est pas facile, je joue pas, début de saison compliqué, j’essaie, mais c’est dur. Mais il m’a relancé dans le bain, il m’a piqué pour sortir le meilleur de moi-même ». Résultat, Raphaël Varane s’est par la suite installé comme titulaire indiscutable en équipe de France puis a raflé quatre Ligues des champions au Real Madrid, rien que ça.