Transfert au Real Madrid : L’annonce choc qui va faire enrager Mbappé…

Du côté du Real Madrid, les stars affluent ces dernières années. Après Jude Bellingham et Kylian Mbappé, il semble que Trent Alexander-Arnold soit sur le point de rejoindre les nouveaux Galacticos du Santiago Bernabeu. Et le latéral droit anglais compte bien entrer dans l'histoire en devenant le premier à son poste à rafler le Ballon d'or.

Le Real Madrid a mis la main sur Jude Bellingham et Kylian Mbappé en l'espace de deux saisons, deux éventuels prétendants au Ballon d'or à l'avenir. Le capitaine de l'équipe de France chasse le Saint-Graal depuis plusieurs années et a même terminé aux 4ème et 3ème places en 2018 et en 2023.

«Le Ballon d’Or, ça me frustre ? Je sais ce qu’il faut faire pour le gagner»

Pour Clique en décembre dernier, Kylian Mbappé partageait son souhait de remporter la récompense individuelle suprême à Mouloud Achour. « Les trophées individuels, c’était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c’est un objectif. Le Ballon d’Or ça me frustre ? Je sais ce qu’il faut faire pour le gagner. Une fois que je ferai tout ce qu’il faut pour le gagner, je le gagnerai ».

«Gagner le Ballon d'or. Je veux être le premier latéral à le faire»

Amené à signer en tant qu'agent libre au Real Madrid au terme de la saison comme le journaliste Fabrizio Romano et beaucoup d'autres médias l'ont affirmé, Trent Alexander-Arnold entend bien faire de l'ombre à Kylian Mbappé. Au sein de l'équipe championne d'Europe et d'Espagne en titre, le latéral droit de 26 ans a bien l'intention de remporter le Ballon d'or et devenir le premier lauréat de l'histoire à ce poste. « L'objectif de ma carrière ? Remporter une Coupe du monde avec l'Angleterre... ça changerait tout. Mais je dirais, gagner le Ballon d'or. Pour quelle raison ? Parce que je crois que je le peux. Je veux être le premier latéral à le faire. Si j'ai le potentiel de le faire ? Pour sûr, je le pense. Certaines personnes peuvent dire que je nage en plein délire, mais je le crois », confiait Trent Alexander-Arnold à Sky Sports ces dernières semaines.