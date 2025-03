Le PSG annonce des renforts importants !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a décidé de quelque peu changer sa stratégie. Le club de la capitale fait désormais plus confiance aux jeunes joueurs et cela profite notamment à Désiré Doué ou bien à João Neves, par exemple. En conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs déclaré que des jeunes issus du centre de formation venaient souvent renforcer les rangs de l’équipe parisienne.

Ces derniers mois, Désiré Doué s’est imposé comme la vraie révélation du PSG cette saison. L’ancien Rennais casse la baraque à Paris et il peut le faire grâce au changement de stratégie du club de la capitale. En effet, les dirigeants parisiens souhaitent désormais miser davantage sur de jeunes joueurs et non sur de grandes stars internationales.

« Certains restent, d'autres repartent »

De plus, avec la présence de Luis Enrique, les jeunes joueurs ont la cote au PSG. Le coach parisien a d’ailleurs déclaré en conférence de presse que certains formés au club venaient souvent renforcer les rangs de l’équipe et que certains arrivaient même à se faire une place. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Nous sommes un club qui forme de très nombreux joueurs. Pour moi et pour mon staff, on aime beaucoup voir ces joueurs. C'est habituel que les U19 ou U21 viennent. Certains restent, d'autres repartent. Je considère très positif ce lien très clair, que ce ne soit pas du tout étrange qu'un joueur vienne une ou deux semaines avec nous. Je considère que c'est quelque chose d'important et habituel au fil des saisons. »

L’exemple Warren Zaïre-Emery

Il y a quelques années, l’exemple de réussite d’un jeune joueur formé au PSG était incarné par Presnel Kimpembe. Depuis, Warren Zaïre-Emery a repris le flambeau. Le milieu de terrain s’est fait une place de choix au sein du club de la capitale, mais il a également réussi à être appelé en équipe de France. Un parcours qui pourrait entre autres inspirer des éléments comme Senny Mayulu ou bien Ibrahim Mbaye.