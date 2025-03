Mercato : La décision qui va plomber l’OM ?

Axel Cornic

Après un été très agité et plus d’une dizaine de recrues, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois décidé de modifier son effectif cet hiver, avec notamment l’arrivée d’Ismaël Bennacer. Un choix fort, mais qui ne ravit pas tout le monde, comme l’a récemment confié l’ancien marseillais Éric Di Meco.

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, on est habitués aux grandes révolutions estivales à Marseille. Mais celle-ci a fait beaucoup de bruit, puisque c’est toute une équipe qui a changé après la signature de Roberto De Zerbi. Et ça n’a pas suffi au président de l’OM ainsi qu’à son directeur sportif Mehdi Benatia, puisqu’il a une nouvelle fois apporté quelques changements à son effectif durant l’hiver.

Beaucoup de changements à l’OM

L’une des recrues les plus marquantes de ce mercato hivernal n’est autre qu’Ismaël Bennacer, piste que nous vous avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com. En plus du milieu de l’AC Milan, il y a également eu Amine Gouiri arrivé en provenance du Stade Rennais pour renforcer l’attaque, ou encore l’international italien Luiz Felipe en défense. Pour ce dernier, le bilan est toutefois assez maigre, puisqu’il n’a joué que 95 minutes au total depuis son arrivée à l’OM à cause de plusieurs pépins physiques.

« On se rend compte qu’il y a eu un très bon passage avant la trêve hivernale »

Pour Éric Di Meco, ce mercato d’hiver de Longoria et Benatia n’a pas vraiment résolu les problèmes marseillais... mais les aurait plutôt aggravés. « On se rend compte qu’il y a eu un très bon passage avant la trêve hivernale » a expliqué l’ancien de l’OM, au micro de RMC Sport. « Avec un équilibre qui a été trouvé après ce fameux match d’Auxerre, puisque De Zerbi avait changé sa manière de jouer et de composer son équipe. Il y a eu une accumulation de bons résultats qui avait amené l’OM à la deuxième place ».