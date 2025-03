PSG : Le nouveau Mbappé enfin trouvé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est parti après sept saisons au PSG et un statut de star de l’équipe de France ainsi que du football à l’international. Désiré Doué a pour sa part déposé ses valises dans la foulée de son départ pour le Real Madrid. Aux yeux de Pierre Ménès, une carrière à la Mbappé pourrait se dessiner.

Et si le remplaçant de Kylian Mbappé avait été recruté par le PSG pour seulement 50M€ ? Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien s’en est allé au Real Madrid en tant qu’agent libre au cours de la dernière intersaison, laissant derrière lui un vide que Désiré Doué pourrait combler. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès s’est confié sur la progression XXL du natif d’Angers.

«L’explosion de Désiré Doué»

« Il y a des choses qui ont changé au PSG. Évidemment le repositionnement d’Ousmane Dembélé au poste d’avant-centre, mais aussi l’explosion de Désiré Doué. Dans un rôle de puncheur, de dribbleur, de déstabilisateur des défenses adverses qui est extrêmement intéressant et qui apporte une solution de plus au jeu de Luis Enrique. Je suis presque persuadé que c’est pas forcément la tasse de thé du coach espagnol, et c’est là ou je loue sa capacité d’adaptation. Il voit que Doué lui apporte beaucoup ». a confié l’ancien consultant de Canal+ et journaliste chez L’Équipe ce lundi.

«Un joueur majeur du PSG dans les années à venir, et de l’équipe de France aussi»

Pour sa chaîne Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a insisté sur la trajectoire de carrière similaire de Désiré Doué à celle de Kylian Mbappé. « C’est un joueur extrêmement intéressant, un très grand espoir. C’est un joueur qui est parti pour être un joueur majeur du PSG dans les années à venir, et de l’équipe de France aussi ».