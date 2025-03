«Une machine» : Le gros coup du PSG sur le mercato !

Pierrick Levallet

Auteur d’un début de saison assez discret, Désiré Doué est en train de monter en puissance au PSG. Le phénomène de 19 ans brille par son aisance technique. Luis Enrique lui accorde de plus en plus de temps de jeu. Mais s’il y a un domaine où le nouvel international français est aussi impressionnant, c’est dans le domaine physique.

Recruté pour 60M€ l’été dernier, Désiré Doué a mis un peu de temps à s’adapter au PSG. Mais depuis décembre, le phénomène de 19 ans monte en puissance. Luis Enrique lui accorde de plus en plus de temps de jeu dans la capitale. Le nouvel international français grimpe les échelons à une vitesse remarquable. S’il a bluffé son monde par ses qualités techniques exceptionnelles, Désiré Doué en a également surpris plus d’un grâce à ses capacités physiques hors-normes.

«C’est un bloc !»

« Lorsqu’il pose le pied au sol et qu’il dribble, il arrache la pelouse. Il est plus compact, plus dense. C’est un bloc ! J’avais déjà eu cette impression, il y a trois ans, quand Bruno Genesio l’avait fait jouer lors d’un match à Marseille. Il l’avait mis derrière l’attaquant et quand j’ai vu l’intensité des pressings, je me suis dit waouh, ce n’est plus le Dez que j’ai connu, c’est devenu une machine ! Mais, là, il a encore élevé le niveau, en étant presque titulaire dans ce PSG qui aspire à gagner la Ligue des champions » a ainsi avoué Mathieu Le Scornet, ancien responsable de l’école de foot du Stade Rennais, interrogé par Le Parisien.

Deschamps déjà sous le charme de Désiré Doué ?

Déjà bluffant avec le PSG depuis quelques semaines, Désiré Doué a également étonné lors de la trêve internationale. Appelé pour la première fois avec les A de l’équipe de France, le joueur de 19 ans a su tirer son épingle du jeu. Didier Deschamps est notamment tombé sous le charme de la pépite parisienne, qui a honoré sa première sélection le 23 mars dernier contre la Croatie.