Daniel Riolo officialise sa nouvelle aventure !

Présent à l'antenne de RMC depuis 2006, Daniel Riolo est la tête d'affiche de l'After Foot qui s'est imposée comme une émission de référence dans le football. Et le journaliste confirme le «début d'une nouvelle aventure» à la télévision avec la création de l'After Foot TV.

Depuis 2006, l'After Foot s'est imposé comme l'émission de référence sur le football. Diffusé quotidiennement sur RMC, l'After va connaître une révolution en lançant sa chaîne de télévision. En effet, Gilbert Brisbois a officialisé l'arrivée de l'After Foot TV dès ce lundi.

L'After arrive à la télé avec une nouvelle chaîne

« Je voulais vous faire une annonce qui va révolutionner la vie de l’After Foot. A partir du lundi 7 avril, l’After devient une chaîne de télé (...) On ne vous dévoile pas encore tout ce qu’il y aura sur la chaîne. Il y aura les After tous les soirs bien sûr de 20h à minuit, mais pas que ça. On prépare toute une grille de programme », a-t-il révélé au micro de l'After Foot de RMC mercredi soir.

«Et voilà… début d’une nouvelle aventure»

Par conséquent, Daniel Riolo va débarquer à la télévision après 19 ans à la radio sur RMC. Et le journaliste s'enflamme pour cette nouvelle aventure. « Et voilà… début d’une nouvelle aventure », écrit-il sur son compte X.