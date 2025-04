DAZN - Droits TV : La rupture confirmée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En pleine rupture avec la LFP, DAZN semble bien parti pour mettre un terme à son engagement de diffuseur de la Ligue 1 avec gros soucis d'impayés auprès des clubs. Daniel Riolo a évoqué ce feuilleton en direct dans l'After Foot mercredi soir, et a confirmé cette tendance pour la chaine anglaise.

Conformément aux révélations de RMC Sport, la LFP s'apprête à gérer une nouvelle crise dans le feuilleton des droits TV de la Ligue 1, puisque DAZN envisage une rupture de son contrat de diffuseur à l'issue de la saison. Un feuilleton qui fait couler beaucoup d'encre, et Daniel Riolo a confirmé la rupture en direct dans l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir.

« Des deux côtés, on veut que ça se termine »

« Je pense que des deux côtés, on veut que ça se termine. C’est l’histoire du fameux plan B qui a été évoquée dès le 14 février. Et il y a déjà pas mal de présidents qui ont envie que ça s’arrête et qui plutôt que de terminer sur un clash, veulent que ça se termine avec un accord à l’amiable. Pour sortir plutôt proprement, sans que les mecs menacent de ne pas payer ou que ça finisse en guerre, tribunal et tout, on va essayer de trouver un accord, une entente pour que ça se termine dès cette année », indique Riolo, qui évoque ensuite les alternatives possibles du côté de la LFP pour trouver un nouveau diffuseur après DAZN.

BeIN, Canal +... Qui pour récupérer les droits ?

« Sauf que le plan B pour l’instant, moi, j’en n’ai pas la nature. Est-ce qu’il y en a un ? Il va y avoir tentative de renouer certains liens pour une somme qui sera nettement inférieure. Est-ce qu’on va tenter une dernière cartouche sur BeIN pour venir avec le drapeau du sauveur et mettre 300 ou 400 ? On va tenter Canal+ et puis sinon il restera l’histoire de la chaine qu’il faudra lancer. Mais on part avec 0 argent là-dessus », poursuit Riolo.