Surprise, Daniel Riolo débarque à la TV !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur les antennes de l'After Foot depuis quasiment 20 ans, Daniel Riolo est devenu une figure incontournable du football en France. Et cela ne risque pas de changer. Et pour cause, Gilbert Brisbois a annoncé que la célèbre émission de RMC serait désormais diffusée à la télévision avec l'After Foot TV qui débarque dès lundi !

Présente à l'antenne de RMC depuis 2006, l'After Foot s'est imposée comme une émission de référence dans le monde du football, notamment grâce aux prises de position très marquées de Daniel Riolo. Mais en plus de la radio, l'émission sera désormais disponible à la télévision comme l'annonce Gilbert Brisbois, également présent à l'antenne depuis les débuts de l'After.

L'After débarque à la télé !

« Je voulais vous faire une annonce qui va révolutionner la vie de l’After Foot. A partir du lundi 7 avril, l’After devient une chaîne de télé », a-t-il lancé dans l'émission diffusée mercredi soir sur RMC, avant d'en dire plus sur ce nouveau projet.

«Une annonce qui va révolutionner la vie de l’After Foot»

« Votre After Foot que vous écoutez depuis des années, peut-être sous votre couette quand vous étiez au collège ou au lycée avec votre petit poste de radio, vous pourrez toujours le faire, mais vous pourrez aussi avoir l’After sur votre télé. On ne vous dévoile pas encore tout ce qu’il y aura sur la chaîne. Il y aura les After tous les soirs bien sûr de 20h à minuit, mais pas que ça. On prépare toute une grille de programme », ajoute Gilbert Brisbois.