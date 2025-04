Kylian Mbappé refuse le Ballon d’Or !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a fait son choix. Entre la Ligue des champions et le Ballon d'or, le joueur du Real Madrid a privilégié la compétition européenne. Cette année pourrait être la bonne pour l'ancienne star du PSG, finaliste en 2020, opposée à Arsenal ce mardi soir en quarts de finale aller.

Classé à la sixième place du Ballon d’Or 2024, Kylian Mbappé espère, un jour, soulever la prestigieuse récompense individuelle. Mais le joueur du Real Madrid n’en fait pas une obsession. L’objectif prioritaire de l’international tricolore est de remporter la Ligue des champions.

Mbappé choisit la Ligue des champions

« Le Ballon d'Or est personnel, j'ai toujours dit que jouer ici était la chose la plus importante, faire partie de l'histoire du meilleur club du monde n'a pas de prix, alors je m'en tiendrai à gagner la Ligue des champions. Des buts ? Je veux marquer des buts, mais le plus important est d'entrer dans l'histoire ici et de gagner de nombreuses coupes, le championnat, la Ligue des champions » a confié Mbappé au cours d’un long entretien accordé à la Sexta. Cette année pourrait être la bonne pour le champion du monde 2018, opposé à Arsenal en quarts de finale.

« Je m'en tiens toujours aux titres »

Comme l’a rappelé le joueur de 26 ans, il veut marquer les esprits, comme face à Manchester City. Opposé à la formation de Pep Guardiola le 19 février dernier, il avait claqué un triplé au Stade Santiago Bernabeu. « Je m'en tiens toujours aux titres. Les gens gardent en tête le jour de Manchester City, mais je suis un fan des premières fois, comme le premier but, aussi la nuit de City, parce que les gens aiment les nuits de Ligue des champions, mais je pense surtout au premier but, parce que c'est un rêve que l'on a quand on est enfant » a confié Mbappé ce dimanche soir.