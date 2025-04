Antoine Dupont, enfin une bonne nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Enfin une nouvelle rassurante pour le Stade Toulousain ! Déjà privé d'Antoine Dupont pour plusieurs mois avec une sérieuse blessure aux ligaments croisés, le club de la Ville Rose s'est fait une belle frayeur avec Ange Capuozzo dimanche lors du match de Coupe des Champions face à Sales. Mais l'Italien, potentiel successeur de Dupont au poste de 9, sera absent moins longtemps que prévu.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier au cours du match entre l'Irlande et le XV de France en Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a été opéré dans la foulée. Le demi de mêlée du Stade Toulousain sera donc éloigné des terrains pendant environ 9 mois, et son coach Ugo Mola cherche la meilleure solution possible pour le suppléer à ce poste de numéro 9. Plusieurs options apparaissent plausibles pour le Stade Toulousain, et notamment celle menant à l'ailier italien Ange Capuozzo. Sauf que ce dernier est sorti sur blessure dimanche contre Sales...

Mola très inquiet pour Capuozzo

Suite à son essai inscrit, Capuozzo a été contraint d'abandonner ses coéquipiers sur civière, et Ugo Mola craignait le pire après la rencontre : « Il est parti faire les examens qui nous donneront l’état de son pied et de sa cheville. En espérant qu’il puisse se remettre en jambes d’ici la fin de la saison mais malheureusement… C’est vrai qu’il couvrait plusieurs postes. Sa polyvalence va nous manquer, c’est une certitude. On perd un garçon en pleine forme. Ange pouvait jouer numéro neuf », a lâché l'entraîneur du Stade Toulousain après le match, évoquant donc au passage la capacité d'Ange Capuozzo à pouvoir évoluer au poste d'Antoine Dupont.

Les nouvelles sont rassurantes

Finalement, RMC Sport apporte des nouvelles globalement rassurantes ce lundi concernant l'état de santé d'Ange Capuozzo. Ce dernier souffre en réalité d’une grosse entorse et devrait donc être éloigné des terrains pour une durée comprise entre quatre et six semaines. Il devrait donc revenir d'ici la fin de la saison, une aubaine pour le Stade Toulousain, notamment dans la perspective de remplacer Antoine Dupont en tant que demi de mêlée.