PSG : Le choc inattendu !

Ce samedi, le PSG s’est logiquement imposé au Parc des Princes face au Havre (2-1). Le club parisien, déjà champion de France, poursuit sur sa belle série en championnat, et reste invaincu sur cet exercice 2024-2025. Après la rencontre, le coach havrais Didier Digard a affirmé avoir été impressionné par la formation de Luis Enrique.

Le PSG continue sur sa belle lancée. Déjà sacré champion de France, le club parisien souhaite rester invaincu jusqu’à la fin de la saison en championnat. Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, Paris recevait le Havre en championnat ce samedi après-midi du côté du Parc des Princes. Dans une rencontre marquée par la présence de plusieurs jeunes (Mbaye, Mayulu…), le PSG s’est logiquement imposé (2-1).

« L'objectif c'est de faire l'histoire »

Avant la rencontre, Luis Enrique annonçait la couleur : « L'objectif n'est pas encore atteint. Depuis notre arrivée, l'objectif c'est de faire l'histoire. Pour l'écrire, il faut tout remporter, en particulier le trophée que vous connaissez tous (Ligue des champions). On va tout donner pour atteindre ce résultat. Ce qui compte pour moi, c'est le chemin pour atteindre cet objectif. Cela dépend de nous. » S’ils ont parfois été mis en difficulté, les Parisiens ont globalement bien maîtrisé leur rencontre. Il reste désormais cinq matchs au PSG pour rester invincible en championnat.

« C’est un bonheur pour le foot français ! »

Après la rencontre, l’entraîneur du Havre, Didier Digard, a affirmé avoir été impressionné par ce PSG de Luis Enrique. « Tout est impressionnant dans ce PSG, tout ce que le club met en place. C’est un bonheur pour le foot français ! Surtout à construire, parce que dans le foot on n’a pas le temps pour construire et le PSG a passé ce palier de construire », a lâché l’ancien joueur passé par Paris entre 2007 et 2008 dans un extrait diffusé sur Téléfoot. Reste désormais à savoir si le PSG ira réaliser une saison légendaire, notamment en Europe.