Antoine Dupont : Le nouveau coup dur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà privé d'Antoine Dupont jusqu'à la fin de la saison, le Stade Toulousain connaît une nouvelle grosse inquiétude. En effet, dimanche, Ange Capuozzo est sorti sur civière lors du huitième de finale de Coupe des champions contre Sale. Une sérieux coup dur pour Ugo Mola qui rappelle que l'Italien faisait partie des options pour occuper le poste de demi-de-mêlée.

Le Stade Toulousain devra faire sans Antoine Dupont jusqu'à la fin de la saison. Une triste nouvelle connue depuis plusieurs semaines puisque le capitaine du XV de France s'était fait une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande pendant le Tournoi des VI Nations. Et Toulouse a connu une nouvelle désillusion dimanche avec la grave blessure d'Ange Capuozzo qui est resté de longues minutes après son essai salvateur contre Sale en huitième de finale de la Coupe des champions.

Ange Capuozzo, la grosse inquiétude

La gravité de sa blessure n'est pas encore connue, mais Pierre-Louis Barassi ne cachait pas son inquiétude après la rencontre : « Sur le terrain, on a de suite compris. J’espère qu’il reviendra le plus vite possible ». Et bien que la durée de l'indisponibilité d'Ange Capuozzo soit encore incertaine, Ugo Mola ne se faisait aucun faux espoirs concernant un retour avant la fin de la saison : « Il est parti faire les examens qui nous donneront l’état de son pied et de sa cheville. En espérant qu’il puisse se remettre en jambes d’ici la fin de la saison mais malheureusement… » L'entraîneur du Stade Toulousain semble abattu d'autant plus que l'Italien pouvait couvrir plusieurs postes, comme celui de demi-de-mêlée. Une polyvalence importante notamment pour compenser la blessure d'Antoine Dupont.

Une option en moins pour remplacer Dupont

« C’est vrai qu’il couvrait plusieurs postes. Sa polyvalence va nous manquer, c’est une certitude. On perd un garçon en pleine forme. Ange pouvait jouer numéro neuf, mais je pense que tout le monde a vu que ce n’était pas trop mal aussi en tant qu’ailier. Il avait réussi à bouleverser la hiérarchie sur les couloirs. Ça m’attriste car c’est un mec qui a fait beaucoup d’efforts pour en arriver là. Il méritait de jouer les matchs qui nous attendent ces prochaines semaines. Administrativement, on n’est plus autorisé à prendre un joker médical. Cette blessure nous pénalise, on perd une personne important. On perd un vrai garçon en pleine forme ces derniers temps, qui a bouleversé l’émulation et la concurrence à son poste et ailleurs », ajoute Ugo Mola.