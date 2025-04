L'OM tue un Parisien, la déclaration choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Originaire de région parisienne et ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot a fait allégeance à l'ennemi historique qu'est l'OM en arrivant libre de tout contrat en septembre dernier. Disputer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille est un sentiment qui l'anime tout particulièrement. Les difficultés des Marseillais en Ligue 1 lui mineraient le moral selon Medhi Benatia.

A l'entame de cette 30ème journée de Ligue 1 ultra-décisive pour l'OM dans la course à la Ligue des champions, l'équipe de Roberto De Zerbi restait sur 5 défaites pour seulement 2 victoires en 7 rencontres de championnat. Un bilan proche de la catastrophe qui a rebattu les cartes pour la C1. De quoi notamment faire naître une grande crispation chez Adrien Rabiot qui a publiquement poussé différents coups de gueule au fil des semaines et des résultats qu'il jugeait insuffisants.

«Il n'est pas venu me voir. Et en plus, vous pensez que j'ai besoin qu'un joueur me souffle ça ?»

Pire, la presse faisait état d'un ras-le-bol de la part de Pierre-Emile Hojbjerg et d'Adrien Rabiot concernant les errances défensives et le peu d'implication tactique de Mason Greenwood et de Luis Henrique. Il était question d'un entretien de Medhi Benatia avec le Danois et l'international français à ce sujet. Une information erronée et démentie par le directeur du football de l'OM en interview avec La Provence. « Vous imaginez ? Il n'est pas venu me voir. Et en plus, vous pensez que j'ai besoin qu'un joueur me souffle ça ? Pierre-Émile Hojbjerg est un des plus professionnels du vestiaire, un mec qui ne cherche qu'a fédérer et a emporter tout le monde avec lui, comme Rabiot ».

Benatia l'assure, Rabiot meurt de l'intérieur !

Pendant son entrevue avec le quotidien régional, Medhi Benatia a reconnu un état mental très compliqué pour Adrien Rabiot tant il souhaite connaître le succès et la Ligue des champions en tant que joueur de l'OM et que cet objectif est en péril les semaines passant... « Aujourd'hui, "Adri" meurt de l'intérieur, il n'a qu'une envie: aller en C1. Ces deux-là sont vraiment deux exemples et à aucun moment ils ne sont venus me voir pour écarter des joueurs. Les gens qui sortent ça ne veulent pas le bien de l’OM ».