Zidane : C’est validé en direct pour Antoine Dupont !

Le football français a eu Zinedine Zidane, le rugby français a aujourd’hui Antoine Dupont. Les deux phénomènes sont exceptionnels, mais peut-on pour autant les comparer ? Régulièrement, des parallèles sont effectués entre la star du football et celle du rugby. Voilà que Pascal Dupraz a livré son regard sur ce dossier Zidane/Dupont.

Le rugby français a-t-il trouvé son Zinedine Zidane en la personne d’Antoine Dupont ? Aujourd’hui blessé, le demi de mêlée est toutefois considéré par certains comme potentielle le meilleur joueur de son sport. Des parallèles apparaissent alors régulièrement entre Zidane et Dupont et récemment encore, Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, confiait à propos de l’absence de star, blessée au genou : « Je ne sais pas ce que serait devenu Aimé Jacquet sans Zinedine Zidane, je ne sais pas trop ce que je vais devenir sans Antoine Dupont. Non pas que je me compare à Aimé Jacquet, mais il a gagné avec Zinedine Zidane, le meilleur joueur du monde. Nous, on gagnait souvent avec le meilleur joueur du monde, peut-être qu’on gagnera sans lui. (…) Perdre son Zinedine Zidane… Je n’en sais rien moi, je ne sais pas si les équipes sans Cruyff, sans Zidane, ont réussi à gagner. Je ne sais pas ».

« Un joueur hors norme »

Côté football, valide-t-on la comparaison entre Zinedine Zidane et Antoine Dupont ? Aux yeux de Pascal Dupraz, c’est oui. En effet, au micro de RMC, l’ancien entraîneur de Toulouse a confié : « Dupont qui a aujourd’hui 28 ans, il a moins gagné que Zidane à son âge ? Moi, je ne suis pas tout à fait certain. Si on excepte la Coupe du monde effectivement, il a gagné. Il est deux fois champion d’Europe Dupont. Il est champion olympique. Il se met au rugby à 7, 6 mois après, il est champion olympique. L’hégémonie toulousaine, elle est ancestrale, c’est aussi parce que la génération actuelle, qui est formidable, est pilotée par un joueur hors norme ».

« Il est comparable »

Pascal Dupraz a également ajouté sur Antoine Dupont et Zinedine Zidane : « Si on veut bien comparer, y compris dans le coeur des Français, Dupont a une cote de popularité exceptionnelle. Au même titre que Zidane à son âge. Il a marqué son époque, il a marqué son histoire. Le couronnement pour Dupont serait qu'il soit champion du monde en 2027. Mais il est comparable, je suis désolé, il est comparable ».