Antoine Dupont : L’annonce que personne n’a vu venir !

Gravement blessé au genou contre l’Irlande avec le XV de France, Antoine Dupont va manquer plusieurs mois de compétition. Le Stade toulousain s’est donc mis en quête d’un potentiel joker médical pour remplacer le demi de mêlée de 28 ans. Julien Marchand, lui, fait toutefois savoir que l’équipe compte d’excellents joueurs pour compenser la blessure d’Antoine Dupont.

On ne reverra pas Antoine Dupont sur un terrain de sitôt. Gravement blessé au genou contre l’Irlande avec le XV de France, le demi de mêlée de 28 ans s’est fait opérer il y a quelques jours et va naturellement manquer plusieurs mois de compétition. Cette catastrophe pousse le Stade toulousain à se mettre en quête d’un éventuel joker médical pour le remplacer.

Antoine Dupont bientôt remplacé au Stade toulousain ?

« On évoque toutes les possibilités. C'est notre job, on passe notre temps à essayer de manager ce groupe du mieux possible. Évidemment que l'idée de prendre un joker pour Antoine s'est posée. On est encore en discussion, en réflexion, et pour l'instant rien n'a été décidé » a notamment lancé Clément Poitrenaud récemment. Des noms comme celui d’Aaron Smith ont été évoqués, mais ce dernier aurait décliné la proposition du Stade toulousain. Julien Marchand, lui, estime que l’équipe est suffisamment armée pour compenser la blessure d’Antoine Dupont.

«Il nous reste de très très bons joueurs dans l’équipe»

« On connaît très bien ses qualités, on sait que c’est un joueur incroyable qui nous a apporté sur tellement de matchs et presque de saisons. Ce serait mentir de ne pas le prendre en compte. En revanche, il nous reste de très très bons joueurs dans l’équipe. Il ne faut pas se chercher d’excuses par rapport à une blessure, cela peut arriver. Celle d’Antoine est le cas. On ne va pas trop se chercher d’excuses. On a confiance en tous nos numéros 9. Ils ont prouvé pendant les doublons qu’ils étaient largement au niveau. On va avancer sans Antoine. Évidemment qu’on est triste et déçu pour lui, mais on va finir notre saison à fond, comme toujours » a expliqué le talonneur du Stade toulousain dans des propos rapportés par La Dépêche.