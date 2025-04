Antoine Dupont : Le transfert surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont va donc rater la fin de la saison avec le Stade Toulousain qui a jusqu'en 6 avril pour éventuellement recruter un joker médical. En pleine réflexion, l'équipe entraînée par Ugo Mola aurait notamment deux profils dans la viseur : Ryan Louwrens et Jake Gordon.

Contre l'Irlande lors du choc du dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a connu une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou. Un terrible coup dur pour le capitaine du XV de France, qui va donc manquer la fin de la saison avec le Stade Toulousain. Pour le moment, Ugo Mola s'appuie sur une rotation entre Paul Graou et Naoto Saito au poste de demi-de-mêlée, et a même tenté d'utiliser Ange Capuozzo dans ce rôle.

Poitrenaud ouvre la porte à l'arrivée d'un joker

Néanmoins, jusqu'au 6 avril, le Stade Toulousain a la possibilité de recruter un joker médical pour remplacer Antoine Dupont. Et Clément Poitrenaud a ouvert la porte. « On évoque toutes les possibilités. C'est notre job, on passe notre temps à essayer de manager ce groupe du mieux possible. Évidemment que l'idée de prendre un joker pour Antoine s'est posée. On est encore en discussion, en réflexion, et pour l'instant rien n'a été décidé », confiait le coach des arrières du Stade Toulousain il y a quelques jours.

Ryan Louwrens et Jake Gordon pistés par le Stade Toulousain ?

Selon les informations du Midi Olympique, le Stade Toulousain a notamment pris des renseignements sur Ryan Louwrens. Du haut de ses 34 ans, le demi-de-mêlée sud-africain est actuellement sans club ce qui facilite une arrivée rapide. D'autant plus qu'il connaît le Top 14 pour avoir effectué une pige de six matches à Montpellier, déjà en tant que joker médical. L'autre option mène à Jake Gordon qui aurait lui-même proposé ses services au Stade Toulousain. Seul problème, il est sous contrat avec les Waratahs pour la saison de Super Rugby ce qui complique clairement une éventuelle arrivée à Toulouse d'ici le 6 avril.