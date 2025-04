Ntamack copié, l'image qui fait le buzz sur les réseaux !

Axel Cornic

En 2021, le XV de France signait une victoire historique face aux All Blacks (40-25), qui avait choqué la planète rugby. Une rencontre notamment marquée par une action de folie de Romain Ntamack, qui a décidé de remonter tout le terrain alors que le ballon était dans son propre en-but. Et il semble avoir inspiré un certain Matthieu Jalibert...

Après la parenthèse du Tournoi des 6 Nations, le Top 14 a repris ses droits. Les meilleurs équipes françaises ont retrouvé les internationaux, qui ont d’ailleurs été fêté par leurs supporters. C’est notamment le cas de Matthieu Jalibert, qui a connu quelques difficultés avec le XV de France, mais qui semble s’être relancé à la perfection avec son club de l’Union Bordeaux-Bègles.

Jalibert régale La Paris La Défense Arena

Le fantasque ouvreur a encore une fois crevé l’écran lors de la 20e journée du Top 14 ! Si les Bordelais se sont inclinés sur la pelouse du Racing 92 dimanche soir (36-31), Jalibert a fait lever toute La Paris La Défense Arena avec une action folle. En toute fin de rencontre et acculé sur son en-but, il a réussi à déjouer la défense francilienne qui montait haut sur lui avec un petit coup de pied qu’il a récupéré après la ligne des 22m. S’en est suivie une course folle avec le ballon tenu à une main à la manière d’un Fidjien, avec finalement un gain de quasiment 80m ! Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que la vidéo de l’action fasse un énorme buzz sur les réseaux sociaux.

Un air de Ntamack en 2021...

Evidemment, les amateurs du rugby y ont tout de suite vu une ressemblance avec une certaine relance de Romain Ntamack. On change totalement d’année et de scénario, puisqu’on se retrouve en novembre 2021, au Stade de France. Le XV de France accueillait les All Blacks pour une affiche de gala qui est resté dans toutes les mémoires grâce notamment à une victoire historique. Mais l’image que personne ne peut oublier est sans aucun doute celle de l’ouvreur du Stade Toulousain, qui a récupéré le ballon dans son propre en-but avant de relancer dans un sang-froid qui avait impressionné la planète entière. La seule différence avec Jalibert, c’est que lui avait reçu une aide de son coéquipier Melvyn Jaminet, pour finir aux portes des 22m néo-zélandais.