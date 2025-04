PSG : La séquence totalement folle avec Mohamed Henni...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois de plus, la quatrième en six éditions, le PSG disputera les demi-finales de la Ligue des champions. Un back-to-back sous les ordres de Luis Enrique. Le rendez-vous est pris face à Arsenal les 29 avril et 7 mai prochain. Mais Mohamed Henni, vidéaste marseillais, a pris un tout autre rendez-vous totalement fou.

Comme ce fut le cas lors de la dernière campagne de Ligue des champions, le PSG de Luis Enrique s'est qualifié pour le dernier carré de la compétition. Après le Borussia Dortmund l'année dernière qui avait eu raison de son groupe (0-1 et 0-1), c'est Arsenal qui se met en travers de la route du coach espagnol qui pourrait vivre sa première finale de Ligue des champions à Munich 10 ans après son sacre avec le FC Barcelone.

«Si le PSG gagne la Ligue des champions, (...) je traverse tous les Champs-Élysées en string !»

C'est du moins l'espoir des supporters du PSG qui courent toujours derrière la première célébration de l'histoire du club parisien en Ligue des champions. Vidéaste marseillais et supporter invétéré de l'OM, Mohamed Henni a fait un pari dont lui seul a le secret. « Si le PSG gagne la Ligue des champions, je vous donne rendez-vous et je traverse tous les Champs-Élysées en string ! J’irai jusqu’au bout ».

«Je vais essayer de voir avec Anne Hidalgo»

Pendant le podcast Octogoal, Mohamed Henni a assuré qu'il contacterait Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris, afin de mettre un dispositif en place pour honorer son pari en cas de sacre final du PSG en Ligue des champions. Ce qui n'arrivera de toute façon pas selon lui. « Il y aura des bains de foule et tout, c’est risqué pour moi le lendemain. Je vais essayer de voir avec Anne Hidalgo, je vais l’appeler pour voir si on peut mettre ça en place. S’il y a de la sécurité, pourquoi pas. Mais vous ne la gagnerez pas, pourquoi on rentre là-dedans en fait ».