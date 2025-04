OM : Transfert à 30M€, une offre déjà dégainée !

Amadou Diawara

Auteur de belles prestations avec l'OM cette saison, Luis Henrique affolerait l'Europe. En effet, l'ailier brésilien serait dans le collimateur de l'Inter, du Bayern, de Nottingham Forest, Newcastle et de la Fiorentina. D'ailleurs, les Nerazzurri auraient déjà fait une proposition verbale pour rafler la mise sur ce dossier.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2020, Luis Henrique a vécu des débuts très compliqués à Marseille. Incapable de s'imposer en terres phocéennes, l'ailier brésilien a fait son retour dans son pays natal deux années plus tard. Arrivé à l'OM en provenance de Três Passos, Luis Henrique a été prêté à Botafogo pendant un an et demi (22 juillet 2022 - 31 décembre 2023).

OM : L'Europe s'arrache Luis Henrique

De retour à l'OM depuis un peu plus d'un an, Luis Henrique a réussi à se relancer à Marseille. En effet, le jeune talent de 23 ans fait le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi cette saison. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs clubs européens.

OM - Henrique : L'Inter a fait une proposition verbale

Selon les informations d'Abdellah Boulma, divulguées sur son compte X ce jeudi matin, Luis Henrique serait suivi de près par l'Inter, le Bayern, Nottingham Forest, Newcastle et la Fiorentina, qui voudraient tous boucler son transfert. A l'heure actuelle, les Nerazzurri seraient les plus pressants, ayant déjà fait une proposition verbale pour remporter cette bataille pour le numéro 44 de l'OM. De son côté, le Bayern aurait lancé les pourparlers pour finaliser la signature de Luis Henrique, tandis que les approches des autres prétendants ne sont pas récentes. A en croire Abdellah Boulma, le Brésilien pourrait quitter l'OM pour une somme comprise entre 25 et 30M€. Affaire à suivre...