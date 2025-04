Mercato - OM : Benatia vend la mèche pour le prochain transfert ?

La rédaction

L’OM pourrait bientôt perdre Luis Henrique, auteur d’une saison remarquable sous les ordres de Roberto De Zerbi. Medhi Benatia a été aperçu avec Vincent Kompany à San Ciro, alimentant les rumeurs d’un transfert. Le Bayern et l’Inter Milan seraient sur le coup, et l’OM pourrait réclamer environ 30 M€ pour l’ailier brésilien.

L'OM est sur tous les fronts en vue du prochain mercato, notamment pour son ailier brésilien, Luis Henrique. Après un premier passage compliqué sur la Canebière, Luis Henrique, parti en prêt à Botafogo pendant un an et demi, revit cette année sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'ailier cumule 9 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Benatia rencontre Kompany

Des performances qui ont attiré l'œil de grands clubs en Europe, notamment le Bayern Munich, comme l'annonce Foot Mercato. Une information confirmée par le journaliste de Calcio Mercato, Daniele Longo, qui a pris une photo de Medhi Benatia en compagnie de Vincent Kompany à San Siro, ce mercredi soir.

Une grosse concurrence en Europe

Si le directeur sportif de l'OM était à San Siro, ce n'était pas un hasard. FM annonce également que l'Inter Milan serait sur le dossier. L'ailier de l'OM serait la priorité du club milanais en vue de la Coupe du Monde des clubs. Avec une forte concurrence en Allemagne, en Italie et en Angleterre, l'OM pourrait demander aux alentours de 30 M€ pour son joueur.