Adil Rami avec une célèbre femme politique, elle a cédé !

Toujours en course dans « Danse avec les stars » sur TF1, Adil Rami se lance dans une nouvelle aventure télévisuelle en intégrant le casting de la 4e saison des « Traîtres » sur M6. L’ancien joueur de l’OM fera face à plusieurs personnalités, dont Raquel Garrido, ex-députée de La France Insoumise, d'abord hésitante puis séduite par le concept de l’émission.

Sacré champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Adil Rami est toujours apparu comme un bon client auprès des médias. Il l’est encore plus depuis la fin de sa carrière de footballeur. Depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur de l’OM impressionne dans la 14e saison de « Danse avec les stars » sur TF1, et c’est désormais sur M6 qu’on le retrouvera dans un autre divertissement.

« Au départ je ne voulais pas y aller »

Adil Rami fait partie de la 4e saison des « Traîtres », aux côtés d’autres personnalités bien connues des Français venant de tous horizons. Raquel Garrido, ex-députée de La France Insoumise, sera notamment au rendez-vous à partir de ce jeudi soir. « Il a vraiment fallu me convaincre parce que j'étais tout à fait réticente, a-t-elle reconnu lors de la conférence de presse organisée pour présenter le programme. La double casquette est quelque chose d'assez inusuel en France. Le fait de pouvoir être à la fois une femme engagée dans le sérieux de la politique et à la fois dans le divertissement, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop. Donc au départ je ne voulais pas y aller ».

Raquel Garrido convaincue par les anciennes saisons

Rapportée par le site PureMedias Raquel Garrido a révélé que le visionnage des anciennes saisons l’avait finalement convaincu : « Je les ai vues et j'ai été embarquée par un produit qui m'a semblé extraordinaire et passionnant. Mes enfants, mon mari et mes proches aussi donc finalement je me suis dit : 'j'y vais' ». La présence de certaines célébrités dans cette saison 4, comprenant notamment l’acteur Francis Huster ou encore la chanteuse Liane Foly, aurait également joué un rôle : « Mathieu (Chalvignac, le producteur, ndlr) m'a quand même appâtée avec quelques noms et c'est des gens que j'admirais énormément. Je ne voulais pas me limiter à cause du qu’en-dira-t-on et je n’ai rien regretté, je me suis vraiment régalée. C'était une expérience formidable ».