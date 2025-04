Adil Rami l’a traumatisé, elle file chez le psy

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adil Rami est partout en ce début d’année 2025. Le champion du monde 2018 enchaîne les projets, ce qui exaspère son ex-compagne. Lena Guillou vit mal la notoriété de l’ancien défenseur qu’elle accuse d’être « un psychopathe ». Souffrant mentalement, elle a décidé de consulter un psychologue. Pour l’heure, l’ancien joueur n’a pas réagi à ces accusations.

Si vous n’avez pas encore vu Adil Rami à travers votre téléviseur, c’est que vous vivez dans une grotte. Depuis la fin de sa carrière, l’ancien défenseur enchaîne les projets. Consultant, le joueur a enfilé son plus beau costume pour participer à Danse avec les Stars. Dans quelques semaines, il sera aussi au casting de l’émission « La Taupe » sur M6, et participera à la première édition de la Kings League France avec de nombreux anciens joueurs et steamers. Mais cette notoriété n’est pas du goût de Lena Guillou.

Le message bouleversant de son ex-compagne

Ex-compagne de Rami, la jeune femme a pris la parole sur les réseaux sociaux, décrivant un personnage bien différent de celui que l’on peut croiser sur les plateaux TV. « Je vis hypermal le fait qu'on continue d'aduler un psychopathe. Je n'ai pas dormi de la nuit et ce matin j'ai parlé avec un service spécialisé, j'ai rendez-vous avec un psy mercredi à cause de tout ça » a-t-elle confié sur Instagram.

« Si je parle...»

La jeune femme laisse entendre qu’elle pourrait lâcher des révélations, qui pourraient bien mettre un terme à la carrière de Rami. « Si je parle, je brise sa vie. Je pense que les moins cons savent et le reste se fera surprendre en entendant une énorme histoire ou quand le masque tombera. On ne peut pas rester éperdument dans un rôle. La pitié a remplacé la haine et c'est derrière moi » a-t-elle déclaré. Menacé, Rami n’a pour l’instant pas pris la parole, se concentrant, notamment, sur le prochain prime de Danse avec les stars vendredi soir.