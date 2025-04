«C'est mort», Adil Rami refuse de rompre !

Amadou Diawara

Pour le huitième prime de l'émission Danse avec les Stars, Adil Rami travaille une valse avec Ana Riera, et ce, sur le titre End of the road des Boyz II Men. Alors que sa partenaire lui a demandé de tomber à ses genoux pour simuler une rupture amoureuse, l'ancien footballeur professionnel a balancé : « c'est mort ».

Toujours en lice dans l'émission Danse avec les Stars, Adil Rami a commencé à préparer sa prochaine chorégraphie avec Ana Riera. Pour ce huitième prime, qui a pour thème les années 90/2000, le couple travaille une valse sur le titre End of the road des Boyz II Men.

Adil Rami joue une rupture amoureuse avec Ana Riera

Dans une vidéo publiée sur TF1, Ana Riera a demandé à Adil Rami de jouer le lover pour leur première danse standard de la saison. « Ça change beaucoup de choses. Tu vas être un lover ».

Adil Rami tombe aux genoux d'Ana Riera

Pour épater les membres du jury - à savoir Chris Marques, Mel Charlot, Fauve Hautot et Jean-Marc Généreux - Ana Riera a demandé à Adil Rami de tomber à ses genoux pour simuler une rupture amoureuse. « C'est mort », a répondu l'ancien défenseur central de l'OM, avant de parvenir à faire le pas demandé et d'ajouter : « c'est bien l'image du mec qui fait tout pour récupérer sa copine et qui galère. Ce sont les histoires de tout le monde, c’est magnifique ».