Géraldine Maillet : Le drame qui a changé sa vie avant Daniel Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invitée de La Libre Antenne d'Europe 1, Géraldine Maillet s'est confiée sur plusieurs drames qui ont frappé sa famille, comme elle l'avait notamment raconté dans son livre "Ma Minuscule" sorti l'année dernière. La compagne de Daniel Riolo raconte notamment comme la maladie de sa mère a changé sa vie.

Quelques mois après la sortie de son ouvrage "Ma Minuscule", Géraldine Maillet est revenue sur les différents drames qui ont jonché sa famille. La compagne de Daniel Riolo revient notamment sur la maladie de sa mère alors que l'écrivaine n'avait que 13 ans. Une épisode qui bien évidemment changé sa vie.

«J'ai eu un parcours un peu compliqué dans ma famille»

« J'ai eu un parcours un peu compliqué dans ma famille. Mon grand-père est mort très tôt d'un cancer. Et ma mère est tombée très, très malade quand j'avais 13 ans, puisqu'elle est devenue sourde avec une maladie dégénérative de l'oreille interne qui s'appelle l'otospongiose. Et donc moi j'avais une maman bien portante, médecin généraliste, qui a dû arrêter la médecine généraliste pour devenir radiologue. Elle a recommencé ses études pour pouvoir non pas ausculter, mais pouvoir voir avec ses yeux les clichés », raconte la chroniqueuse de TPMP à l'occasion de son passage dans La Libre Antenne d'Europe 1.

«Le basculement de la vie»

Géraldine Maillet raconte qu'il s'agit du « basculement de la vie ». Une vie qui sera bouleversée. « J'ai vu une maman très malade, une maman sous cortisone, une maman qui a changé beaucoup d'apparence. J'ai vu que la vie pouvait très vite basculer, pas forcément en bien et j'ai vu autour de moi que des conquérantes et des vaillantes en revanche », conclut-elle.