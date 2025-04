Kylian Mbappé : Le Real Madrid refait le coup, transfert annoncé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme de son ancien contrat au PSG, Kylian Mbappé s'est engagé par le biais de son statut d'agent libre au Real Madrid l'été dernier. Après le capitaine de l'équipe de France, les Merengue ont les yeux rivés sur William Saliba et sembleraient adopter un processus de recrutement similaire.

Après Kylian Mbappé, place au recrutement d'un autre international français au Real Madrid un an plus tard ? Le10sport.com vous dévoilait en octobre 2024 que le comité directeur du club merengue faisait de William Saliba sa grande priorité pour le mercato à venir. D'ailleurs, selon nos informations exclusives, les proches du défenseur d'Arsenal ont déjà été contactés en ce sens.

Arracher Saliba à Arsenal à un an de la fin de son bail voire libre ?

The Athletic apporte un complément d'information ces dernières heures dans le feuilleton William Saliba. Les hauts décideurs du Real Madrid auraient suivi le jeune Saliba lorsqu'il évoluait encore à l'ASSE avant de signer à Arsenal à 18 ans en 2019. Une relation positive entre le club madrilène et l'entourage de Saliba serait à noter. Le projet du Real Madrid semble simple et habituel : garder une proximité importante auprès du joueur et de son entourage afin de le recruter à l'été 2026 voire en 2027 au terme de son contrat actuel à Arsenal.

Arsenal prépare sa contre-attaque avec un nouveau contrat ?

C'est en effet ce que The Athletic a communiqué ce vendredi. Néanmoins, le plan du Real Madrid de recruter William Saliba après Kylian Mbappé l'été dernier pourrait tomber à l'eau en raison d'une volonté des hauts représentants d'Arsenal de rallonger son bail. A la fin de l'année civile 2024, Saliba affirmait au Daily Mirror être prêt à s'inscrire dans la durée à l'Emirates Stadium.