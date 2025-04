Barcola : La signature «surprenante» au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté au PSG en 2023, Bradley Barcola est l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Le joueur français s'est imposé comme un bon élément et il réalise actuellement une belle saison 2024-2025. Sous contrat jusqu'en 2028, une prolongation est déjà évoquée mais pour le moment rien n'est sûr. Une interrogation pour Bruno Salomon qui ne comprend pas pourquoi il est déjà question de prolonger.

Au vu des qualités évidentes de Bradley Barcola cette saison, le PSG semble avoir envie de prolonger l'aventure avec l'ancien Lyonnais. L'ailier gauche, devenu international, a haussé les statistiques puisqu'il est le meilleur passeur de Ligue 1 et le deuxième meilleur buteur du club de la capitale. Comme le PSG a misé sur la jeunesse cette saison, certains s'interrogent sur la suite à donner.

Une décision surprenante pour Barcola

Alors que les discussions autour de la prolongation de contrat de Bradley Barcola ont pris de l'ampleur ces derniers temps, le joueur n'a pour le moment pas envie de donner de réponse avant la fin de cette saison. Ces questions d'avenir arrivent peut-être un peu trop tôt. « J'aimerais savoir jusqu'où il peut aller et quel est son plafond. Et à un moment donné, comment va faire le PSG ? Va-t-il garder ses jeunes ? Va-t-il les vendre pour faire des bénéfices ? Et pour Barcola, je trouve surprenant qu'il soit question de le prolonger, alors qu'il a encore trois ans de contrat » déclare Bruno Salomon sur La Chaine L'Equipe.

Barcola prêt à prolonger ?

En 2023, Bradley Barcola avait pris la décision de quitter l'OL au moment où le club avait vraiment besoin de son talent, lui qui commençait à gagner en expérience alors qu'il a été formé là-bas. Son départ avait été vécu comme une trahison puisque l'OL comptait vraiment sur lui, un peu comme le PSG à l'heure actuelle. Reste à savoir ce qu'il décidera pour la suite de sa carrière.